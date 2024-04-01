YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Seçimi Kazandıklarını Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Muğla'daki son verilere göre seçimi kazandıklarını söyledi.

Aras, CHP PM Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş, belediye başkan adayları ile Kurşunlu Meydanı'nda toplanan partililere hitap etti.

Kazanılan sonucun Muğlalıların ortak çabasının ve emeğinin neticesi olduğunu belirten Aras, "Neredeyse iki ay içerisinde 200'ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. Bazı yerlerde birer, bazı yerlere ikişer üçer kez bulunduk. Her seferinde aynı enerjiyi, aynı mesajı aldık. O mesajı sonunda bugün sandıkta da gördük. Kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, emekçiler, esnaflar. Muğla'ya gönül veren her bir hemşerimizle el ele çıktığımız bu zafer yürüyüşünün en büyük ve kritik adımını atmış bulunuyoruz." dedi.

Bugün tüm Muğla halkının bambaşka bir şehre uyanacağını anlatan Aras, kendilerine oy veren ve vermeyen tüm yurttaşları sevgiyle kucaklayarak Muğla'yı dünya kenti yapmak için çalışacaklarını kaydetti.

Seçimi sadece kendilerinin ve ilçe belediye başkan adaylarının kazanmadığını vurgulayan Aras, seçimleri Muğla ittifakının kazandığını dile getirdi.

Bundan sonraki dönemde işçilerle, köylülerle, kadınlarla, gençlerle birlikte çalışacaklarını vurgulayan Aras, sorunları birlikte çözeceklerini ifade etti.

Bundan sonra birlikte üreterek birlikte kazanacaklarına işaret eden Aras, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk koşusundayız. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin olduğu her yer Cumhuriyetin evlatlarının koruyucusu olacaktır.

Yerin ve göğün bereketi ile kuşanmış bu topraklar bize çocuklarımızın emaneti. Bu emaneti koruyacak, hak ettiği yarınlara birlikte taşıyacağız. Dün söylediğimi bugün de söylüyorum. Belediyemizin kapıları her zaman açık olacak."

Belediye başkanlığı döneminde Muğla'ya katkı sunmak isteyen herkesle uyumlu bir dönem geçireceklerini belirten Aras, tüm vatandaşlarla kucaklaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Ahmet Aras Muğla Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 SİNCAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Sincan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ALTINDAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Altındağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ETİMESGUT YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Etimesgut'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 YENİMAHALLE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Yenimahalle'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KALECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Kalecik'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AKYURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Akyurt'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KEÇİÖREN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Keçiören'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 PURSAKLAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Pursaklar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇUBUK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Çubuk'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KAHRAMANKAZAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Kahramankazan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 GÜDÜL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Güdül'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AYAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Ayaş'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BEYPAZARI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Beypazarı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 NALLIHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Nallıhan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KIZILCAHAMAM YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Kızılcahamam'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title