CHP Milletvekilleri Malatya'da Depremzedelerle Buluştu

CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da temaslarda bulundu.

Şehir mezarlığında, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileten heyet, daha sonra CHP Malatya İl Başkanlığı'na geçti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, buradaki konuşmasında, bir yıl önce yine bu saatlerde Malatya'da 17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi'nin önünde olduğunu, burada partisinin İl Kadın Kolları Başkanı'nın da hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Malatya'da deprem zamanı Doğanşehir ilçesine giderken yolda ikinci depremi yaşadıklarını ve bu nedenle kent insanını çok iyi anladıklarını anlatan Karasu, "Bugün aynı zamanda mübarek bir gün. Depremin birinci yıl dönümü, Miraç Kandili'ne denk geldi. Yasımızı tutuyoruz, acılarınızı paylaşıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta bugün programlara katılıyor. Sizlere selamlarını iletiyorum. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızın, hepimizin başı sağ olsun, acılarımızı dayanışma duygusu içerisinde yeneceğiz, üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Heyette, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Düzce Milletvekili Talih Özcan yer aldı.