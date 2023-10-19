CHP Milletvekili Tutdere'den rüşvet iddialarına tepki

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin, "Yirmi yıldır AK Parti'nin yönettiği Türkiye'de anayasal görevi çetelerle, yasa dışı işlerle uğraşmak olan yargıdaki bir kısım savcı ve hakimin çetelere teslim olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu anlatılanların buz dağının sadece görünen yüzü olduğunu hepimiz biliyoruz, milletimiz de biliyor" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet iddialarına dikkat çekti. Tutdere, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir haftadır vicdanlı, cesur bir savcının Hakimler Savcılar Kurulu'na yazdığı bir dilekçenin içeriğini kamuoyu tartışıyor, konuşuyor. Dilekçe içeriğindeki iddialar, yargı sistemimizin içerisinde bulunduğu acı tabloyu tüm çıplaklığıyla bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Yirmi yıldır AK Parti'nin yönettiği Türkiye'de anayasal görevi çetelerle, yasa dışı işlerle uğraşmak olan yargıdaki bir kısım savcı ve hakimin çetelere teslim olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu anlatılanların buz dağının sadece görünen yüzü olduğunu hepimiz biliyoruz, milletimiz de biliyor. Buradan Adalet Bakanlığına ve cumhuriyet savcılarına açıkça çağrı yapıyorum: BirGün gazetesindeki bu iddiaları araştırın; adliyemizi, adalet çalışanlarımızı bu ayıptan kurtarın diyorum" diye konuştu.