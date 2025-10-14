CHP Milletvekili Karaoba, Ege'deki Depremler İçin TBMM Komisyonu Kurulmasını İstedi

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Ege Bölgesi'nde beklenen depremlerle ilgili araştırma yapılmasını ve TBMM'de komisyon kurulmasını istedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 50 yılda meydana gelen depremlerde yaklaşık 80 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Binalar yıkılmadan önlem alınması gerektiğini ifade eden Karaoba, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurguladı.

Uşak'ta 7,1 büyüklüğünde deprem riski bulunduğunu öne süren Karaoba, çevre illerdeki depremlerin Uşak'ta da hissedildiğini aktardı.

Deprem hazırlıklarıyla ilgili İçişleri, Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına soru önergeleri verdiğini dile getiren Karaoba, önergelerine yanıt verilmediğini savundu. Ali Karaoba, iktidarın deprem konusunda sorumsuz davrandığını iddia etti.

Karaoba, Ege Bölgesi'nde beklenen depremlerle ilgili araştırma yapılmasını ve bu konuda TBMM'de komisyon kurulmasını önerdi.