Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Karabük'ün sağlık sorunlarının çözümü için bütçeye kaynak aktarımı talep etti.

CHP Milletvekili Karabük'ün sağlık sorunları için bütçe kaynağı talep etti

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Karabük'ün sağlık sorunlarının çözümü için bütçeye kaynak aktarımı talep etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan 2024 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Milletvekili Akay, Bakan Koca'ya Karabük'ün sağlık sorunlarını sıraladı, sorunların çözümü için kaynak talebinde bulundu.

Merkez, Safranbolu, Ovacık, Eskipazar ve Yenice ilçelerindeki sağlık alanında yaşanan sorunlara değinen Akay, "Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlarımız randevu bulamıyor. Bu önemli soruna çözüm talep ediyoruz. Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji ve romatoloji başta olmak üzere uzman hekim eksiklikleri var. Bu uzman hekim eksikliklerinin acil olarak giderilmesi gerekiyor. 150 Yataklı Karabük Merkez Devlet Hastanesi'nin yapım işi hangi aşamada? Proje ne zaman başlayacak? Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Beşbinevler'deki ek hizmet binası ne zaman faaliyete geçecek?" sorularını yöneltti.

Eskipazar Devlet Hastanesi'nin akıbetiyle Ovacık Devlet Hastanesi'nin durumunu soran Akay, "112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının daha uygun mekanlara taşınması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Yapımına 2021 yılında başlanan Ovacık Entegre Hastanesi hala bitirilmedi. Bu hastane ne zaman bitirilecek? Eskipazar ilçe hastanesinin zeminde kayma var, bina yapıldı fakat kullanılamıyor. Bu binanın akıbeti ne olacak?" dedi.

Yenice'de sağlık alanında yaşanan eksikliklere de değinen Akay, "Çok uzun yıllardır belediyenin altında faaliyet gösteren Yenice Toplum Sağlığı Merkezi ve aile hekimlerinin yeni bir binaya ihtiyacı var. Sorunların çözümü, ihtiyaçların giderilmesi için ilimize gerekli kaynakları ayrılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK