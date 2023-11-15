CHP Milletvekili Deniz Demir, ODTÜ'deki depremzede öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, ODTÜ'de depremzede öğrencilerin barınması için sağlanan yurtlardaki sorunlara dikkat çekerek 'Sorunlarını anlatıp çözüm talep etmek için kapılarına giden öğrencilere 'Depremzede olmasaydınız bu yurdu da bulamazdınız' denilmiştir. Gençlerimize acıları üzerinden aşağılayıcı ifadeler kullanan görevlilerin bu tavrını kabul etmemiz mümkün değildir' dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, ODTÜ'de depremzede öğrencilerin barınması için sağlanan yurtlardaki sorunlara dikkat çekerek "Sorunlarını anlatıp çözüm talep etmek için kapılarına giden öğrencilere 'Depremzede olmasaydınız bu yurdu da bulamazdınız' denilmiştir. Gençlerimize acıları üzerinden aşağılayıcı ifadeler kullanan görevlilerin bu tavrını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Deniz Demir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) depremzede öğrencilerin kaldığı yurtların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Demir'in açıklaması şöyle:

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİMİZ, TEK KİŞİLİK, 8 METREKARE ODALARA ÜÇER KİŞİ SIĞDIRILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

"ODTÜ'de 2015'ten beri atıl halde bulunan bir misafirhane mevcut. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra, bu misafirhane depremzede öğrenciler için geçici bir yurda dönüştürülerek kullanıma açıldı. ve öğrencilerimize, 'Merak etmeyin, bu yurt geçici. Yer açıldıkça sizi asıl yurtlara alacağız' denilerek yalan söylendi. Sorunlar ise bugünden sonra başladı, zira bakımsız ve atıl halde bulunan bu bina, normal şartlarda yurt olmaya uygun değil. Tesisat ve rutubet sorunu olan binada, odalar başta tek kişilik olarak tasarlanmış ancak 'yaptık oldu' zihniyeti ile depremzede öğrencilerimiz, bu tek kişilik, 8 metrekare odalara üçer kişi sığdırılmaya çalışılmıştır.

"TIKANMIŞ DUŞ GİDERLERİ, BOZUK SİFON, PATLAYAN BORULAR"

Odalardaki masalar ve dolaplar çıkartarak buldukları yere yatak atan yurt yönetimi, 'Alın, işte burada kalın' diyerek öğrencilerimizi kutu gibi havasız odalarda yaşamaya mahküm etmiştir. Fakat sorunlar bununla da sınırlı değil; tıkanmış duş giderleri, bozuk sifonlar patlayan su boruları ve hijyen sorunu.

"ÖĞRENCİLERE 'DEPREMZEDE OLMASAYDINIZ BU YURDU DA BULAMAZDINIZ' DENİLMİŞTİR"

Sorunlarını anlatıp çözüm talep etmek için kapılarına giden öğrencilere 'Depremzede olmasaydınız bu yurdu da bulamazdınız' denilmiştir. Gençlerimize acıları üzerinden aşağılayıcı ifadeler kullanan görevlilerin bu tavrını kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektör ise ODTÜ 13. Yurt öğrencilerinin bu direnişine karşı sessiz. İş, mezuniyet yasaklamaya gelince aslan kesilen üniversite yönetimi, öğrencilerin barınma krizine karşı üç maymunu oynuyor. Biz her alanda gençlerimizin hakkını savunmaya devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz. ODTÜ yönetimini ve hükümet yetkililerini depremzede öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için göreve davet ediyoruz."