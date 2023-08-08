CHP Milletvekili Ali Öztunç, Fatih Dönmez'in Zeytinyağı Dağıtmasına Tepki Gösterdi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in milletvekillerine zeytinyağı dağıtmasına tepki gösterdi. Öztunç, "Bu bir rüşvettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu zeytinyağını Sayın Bakan'a iade ediyorum, yolluyorum. Malum, kendileri her şeyde zeytinyağı gibi üste çıktıkları için. Ettikleri lafları da kabul etmiyoruz. Sayın Bakan ve AKP'liler güle güle bu zeytinyağlarını içsinler, yemeklerinde kullansınlar" dedi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, bugün milletvekillerine, TBMM Genel Kurulu'nun "Akbelen" gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sırasında, zeytinyağı dağıttı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu durumun rüşvet olduğunu belirterek zeytinyağını iade edeceğini açıkladı. Öztunç şunları söyledi:

"BU BİR RÜŞVETTİR. BİZ BUNU KABUL ETMİYORUZ"

"Eski Enerji Bakanı Fatih Bey, bugün Akbelen ormanlarıyla ilgili Meclis'te konuşma yaptı. Dedi ki 'Bu zeytinyağları Akbelen ormanlarında, o santralin hemen kıyısında, santraldeki işçiler, santral sahipleri tarafından üretiliyor. Zeytinlere bir şey olmuyor' dedi. Her milletvekiline gönderdiğini söyledi. Bu bir rüşvettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu zeytinyağını Sayın Bakan'a iade ediyorum, yolluyorum. Malum, kendileri her şeyde zeytinyağı gibi üste çıktıkları için. Bunu gönderiyorum. Ettikleri lafları da kabul etmiyoruz. Bu zeytinyağını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sayın Bakan ve AKP'liler güle güle bu zeytinyağlarını içsinler, yemeklerinde kullansınlar. Çünkü bu zeytinyağları saf değildir. Bunların içerisinde Akbelen köylülerinin emeği vardır, onların çalınan umutları vardır. Biz bunu iade ediyoruz."