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CHP Milletvekili Ali Öztunç, denetimli serbestlik uygulamasının etkinliğini sorguladı

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan hükümlülerin tekrar suç işlediği iddialarını gündeme getirdi. Öztunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a denetimli serbestlikle cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyen kişi sayısını sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan birçok hükümlünün tekrar suç işleyip mahkum olduğunu belirterek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a; "Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyen kişi sayısı kaçtır" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan birçok hükümlünün tekrar suç işlediğine dair iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Öztunç, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli Serbestlik Yasası, kişinin ailesiyle bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Ancak bu yasadan faydalanan birçok hükümlü suç işlemek suretiyle tekrar mahkum olmaktadır."

"DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SUÇ İŞLEYEN KİŞİ SAYISI KAÇTIR?"

Ali Öztunç, Bakan Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Denetimli Serbestlik Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar faydalanan hükümlü sayısı kaç olmuştur?

-Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyen kişi sayısı kaçtır?

-Bu kişilerin işledikleri suçlar türlerine göre nedir?

-Cezaevlerinde 70 yaş üzeri bulunan hükümlü sayısı kaçtır?

-Son beş yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden hükümlü sayısı kaçtır? Bu hükümlülerin ölüm nedenleri nedir?"

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Öztunç Politika Haberler

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