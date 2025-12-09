Haberler

CHP Mersin Milletvekili Çakır'a kesin ihraç talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, parti içindeki disiplin sorunları nedeniyle kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti meclisinin bu konu hakkında karar alacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Parti Meclisi'nin (PM) Mersin Milletvekili Hasan Utku Çakır'ın ihracı istemiyle toplanacağını aktardı. Emre, "MYK toplantımızda bunu gündeme aldık ve dikkat ederseniz uzunca bir süredir, genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız. 'Sürekli protesto eden, kızan, tepki gösteren, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz?' çabasını çok gösterdi başkanımız ama bazı şeylerin bir sınırı var. Artık o sınır geçildikten sonra da hepimizin burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla Merkez Yönetim Kurulu tarafından milletvekilimiz parti meclisine kesin ihraç isteme düşüncesiyle sevk edildi ve parti meclisi buna ilk toplantıda karar verecek" dedi. - ANKARA

