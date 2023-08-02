CHP, Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağırıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti. Günaydın, ek motorlu taşıt vergisi konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını ve umutlarının iptal kararı alınması olduğunu ifade etti. Ayrıca, Akbelen ormanlarının incelenmesi için Meclis'i toplantıya çağırdıklarını da söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki Salı günü, yani 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırıyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, ek motorlu taşıt vergisine ilişkin teklifin maddesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesi ilk inceleme toplantısını yapmış, esastan inceleme kararı vermiş. Umuyoruz ki ilk taksit ödemelerinden evvel Anayasa Mahkemesi bu konuda iptal kararı verir, bu haksız toplam 30 milyar TL'yi aşan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinden kurtulurlar." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Akbelen ormanlarının her yönüyle incelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Biz bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisini önümüzdeki salı günü, yani 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Türkiye'nin dağ gibi biriken sorunları var. Bu sorunu açık olarak ortaya koyalım. Bu tatil herkesin olduğu gibi 15-20 gün olabilir. Meclisin açık olmadığı günlerde seçildiğin illerde vatandaşla birlikte olursun. Dilekçe verildi veya verilmek üzere." diye konuştu. - ANKARA