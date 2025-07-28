CHP Mardin İl Yönetiminde İstifa Şoku: 9 Kişi Görevden Ayrıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin il yönetiminde yer alan 9 kişi, genel merkeze istifa dilekçelerini göndererek parti ile ilişkilerini sonlandırdı. İstifa gerekçeleri henüz açıklanmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin il yönetimi, aralarında yedek üyelerin de bulunduğu 9 kişinin toplu şekilde istifa etmesinin ardından düştü.

İl yönetiminde yer alan 9 kişi, istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezine göndererek partiyle ilişkilerini sonlandırdı. İstifa eden üyeler, istifa gerekçelerini açıklamadı. CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan ise istifaları doğruladı.

CHP Genel Merkezinin, Mardin il başkanlığını yeniden yapılandırması bekleniyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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