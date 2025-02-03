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CHP Manisa Milletvekilleri Basın Özgürlüğüne Destek Verdi

CHP Manisa Milletvekilleri Basın Özgürlüğüne Destek Verdi
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CHP Manisa Milletvekilleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nde basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti ve gazetecilere karşı uygulanan baskılara tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti yönetimi CHP heyetini ağırladı. Geçtiğimiz ay düzenlenen kurultayda Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçilen Önder Aydın ve yeni yönetim ile bir araya gelen CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gündeminde gazetecilerin yaşadığı sorunlar yer aldı.

İl Başkanı Özalper ile CHP Manisa Milletvekilleri Bakırlıoğlu, Başevirgen ve Kavaf, son dönemde gazetecilere yönelik iktidar baskısı, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterirken gazetecilere destek mesajı verdi.

Ziyarette konuşan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Halkın haber alma özgürlüğünü asla kısıtlayamazsınız. Her şey çok güzel olacak. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz. Hep birlikte karanlıklardan aydınlığa çıkacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta DEVA Partisinden istifa ederek CHP'ye geçen Manisa Milletvekili Kavaf ise "Vatandaşın en doğal hakkı, haber alma özgürlüğü. Haber alma özgürlüğü de basın mensupları vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Bu açıdan basının haber yapma özgürlüğünün mutlaka yasalarda belirlenmiş olan çerçeve gözetilerek sağlanması gerekir. Suç unsuru oluşmayan eylemler, söylemler ve ifadeler için gazetecilerin tutuklanması ve hakkında bir yargı kararı olmadan, bir iddianame dahi düzenlenmeden uzun tutukluluk hallerinin devam ediyor olması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin çok geride olduğunu ifade eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Normalde bir batı demokrasisinde gelişmiş bir ülkede bir yılda tartıştığı olayları biz ne yazık ki bir hafta içerisinde tartışıyoruz. Bu konuda hem biz siyasetçiler gündemi takip etmekte çok ciddi zorluklar çekiyoruz hem gazeteciler aynı zorluğu çekiyorlardır. Bir haber yapana kadar başka bir şey çıkıyor, başka gelişme çıkıyor" diye konuştu.

Basının her zaman yanında olduklarını söyleyen Bekir Başevirgen, "Tarafsız basının her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Basın özgürlüğü çok sıkıntılı bir süreçte. Geçmiş dönemlerde aynı şekildeydi ama şu an had safhada. Herkes susturulsun isteniyor. Karşıt söylem, aykırı söylem, farklı bir söylemin konuşulmamasını istiyor iktidar. Basında yaşadığımız, teğmenler olayında yaşadığımız şeyleri bu ülke geçmiş dönemlerde bu kadar yaşamamıştı" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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