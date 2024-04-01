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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını değerlendirdi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Ağbaba, partisinin İl Başkanı Barış Yıldız ve kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li adayların kazandığı Arguvan, Hekimhan, Arapgir, Doğanşehir ve Yazıhan belediye başkanları ile düzenlediği basın toplantısında, bugün deprem yaşamış bir kentte yeniden heyecan olduklarını söyledi.

Türkiye'nin yeni bir aşamaya geçtiğini ve yeni umutların ülkenin her tarafında yeşerdiğini ifade eden Ağbaba, ülke genelindeki başarılarına karşılık Malatya'da seçimi sayısal olarak kaybettiklerini ancak gönülleri kazandıklarını dile getirdi.

Bu sonucun CHP'nin 1977'den sonra Malatya'da aldığı en yüksek oy olduğunu söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bazı beldelere, köylere bakıyoruz, hiç oy almadığımız köylerden, beldelerden, mahallelerden ciddi oy almışız. Gittiğimiz her yerde gençler, insanlar bizi kucaklayarak, koşarak karşıladılar. Bu elde ettiğimiz Malatya'daki sonuç bir matematikle hesaplanamaz, bir siyasetle de açıklanamaz. Malatya, kendi geleceğine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya'da kaybetmedik, birbirimizi yeniden kazandık."

Ağbaba, AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er'i de kutladı.

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Kaynak: AA / Politika

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