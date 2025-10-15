Haberler

CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya 39. Olağan İl Kongresi yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'nin her ilinde birinci parti olmayı hedeflediklerini belirtti. Kongrede parti politikalarına yönelik tartışmalar yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya 39. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'nin her ilinde birinci parti olmayı hedeflediklerini söyledi.

Karasu, Malatya'da oy oranlarının yükseldiğini belirterek, "Şu an anketlerde yerel seçimlerde aldığımız oyu koruduğumuzu görüyoruz. Malatya'nın, partimizin Türkiye genelindeki yükselişinde payı vardır." ifadesini kullandı.

Kongreye katılan CHP'li milletvekilleri ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de selamlama konuşması yaptı.

Bu arada, kongrede söz alan Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partisinin politikalarını eleştirdiği sırada salonda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede polisin araya girmesiyle son bulurken, Göçer ve beraberindekiler dışarı çıkarıldı.

Blok listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Barış Yıldız yeniden başkan seçildi.

500
