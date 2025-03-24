CHP lideri Özgür Özel, boykot listesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

BOYKOT LİSTESİ AÇIKLADI

Daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.

Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde: