CHP Lideri Özgür Özel, Tutuklu Kadınları Ziyaret Etti

Gülseren Karapınar-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bazı kişilere ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Saraçhane'deki gösteriler sonrasında tutuklanan Esila Ayık'ı ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında açıklama yapan Özel, "Esila'ya gelince, sağlık sorunları kamuoyuna yansıdı. Bir takım rahatsızlıkları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimiyle, hem kendisiyle yaptığımız görüşmede, kendisi de bazı haberlerin biraz fazla kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu işaret ediyor. Kendisi çok başarılı bir öğrenciyken tam burslu olarak gittiği yurt dışındaki öğrenci değişiminden sonra yine çok yüksek oranda bir bursla kazandığı üniversitede, Belçika'da konservatuvarda fotoğrafçılık eğitimi görüyor. Maalesef ekonomik durumu çok kötü olan bir ailede… Annesi vefat etmiş. Babası bir kat görevlisi, apartman görevlisi olarak iki çocuğunu okutmaya, geçindirmeye çalışıyorken o aldığı burs ve babasının mütevazi katkılarıyla iki yıldır Türkiye'ye gelememiş. Çünkü yurt dışında çalışmak zorunda. Günde iki işte çalışıyor; garsonluk ve kasap reyonunda hazır yemeklerin paketlenmesinde çalışıyor. İki işte çalışıp bir üniversite okuyan biri Türkiye'ye gelmiş, Kadıköy'de üniversite öğrencilerinin tutuklanmasını protesto için gittiği yerde kendi yazmadığı ama elinde görüntülenen bir afişle görüntülenmiş. Cumhurbaşkanı'na da küfür etmemiş. Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' demenin ağır eleştiri sınırları içinde olduğuna ilişkin Yargıtay kararları var, mahkeme kararları var. Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' de diyoruz, 'tek adam' da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere 'demokrasi', bunu söylendiği ülkelerde içeriye 21 yaşında genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorunu olan bir kızı içeriye koyarsanız da oraya 'diktatörlük' diyoruz. Şimdi Esila'nın içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor. Esila'yı bugün salsanız, onun söylediğinin aksine biraz daha yakın bir iş yaparsınız. Bir ülkede bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı 'diktatör' denilemiyorsa orası diktatörlüktür, denilebiliyorsa demokrasidir. Kararı yüce milletimiz verecektir. Bundan sonraki süreçte hasta, her geçirdiği günün sıkıntılı olduğu bu arkadaşımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz. Elbette serbest kalacak. Allah aşkına yurt dışında burslu okuyan, çok başarılı bir fotoğraf sanatçısı ve fotoğrafçı olan, edebiyat dalında ödülleri olan bu arkadaşa sakın yurt dışına çıkış cezası verip de kendinizi de bizi de dünyaya güldürmeyin. Çünkü vizeleri var, sınavları var. Yarın öbür gün mutlaka serbest kalacak. Ama yurtdışına çıkışı yasağı gibi bir komediyle Türkiye'yi karşı karşıya bırakmayın diye şimdiden ifade etmek isterim. Tüm arkadaşlarımıza özgürlük diliyoruz. Cezaevlerinde kalan herkesin ailelerine de hem geçmiş olsun diliyoruz hem de doğru ve adil bir infaz rejimi ile ilişkin ümitlerimizi koruyoruz. Bu konuda katkı vermek üzere hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz" dedi.