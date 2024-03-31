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CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ilk sonuçları sonrası CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Özgür Özel, "Bugün oylarıyla ülkemize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Aday gösterilse de ay olmasa da var gücüyle çalışan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Özel'in konuşması sırasında ağlamaklı bir ses tonuyla devam ederek gözlerinin dolması dikkat çekti.

"SEÇMENİMİZ AÇIK BİR MESAJ VERMİŞTİR"

Özel, konuşmasında sonuçlara göre seçmenin Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdiğini belirterek "Türkiye İttifakı tarihi bir sonuç elde etti." dedi. Özel ayrıca "CHP kurultayına o kurultayda genel başkanı seçimle değişebilen bir partinin Türkiye'de olduğunu gösteren başta Sayın Kılıçdaroğlu'na ve delegelerine çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı. İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları göstermiştir ki seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye karar verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Türkiye İttifakı tarihi bir sonuç elde etti. Ülkemizin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair de önemli mesaj verdi. Türkiye ittifakı tarihi bir karar vermiştir.

Seçmenimiz açık bir mesaj vermiştir, bu mesaj bizlerin okumasıyla şu şekildedir; biz kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini istiyoruz, farklılıklar zenginliğimizdir. Biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Biz milletimizin verdiği bu mesajı kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Bilinmesini isterim ki bu seçimlerin bir mağlubu yoktur. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır.

"MİLLETİMİZİN MESAJINI KUTSAL BİR EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Biz milletimizin verdiği bu mesajı kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Bilinmesini isterim ki bu seçimlerin bir mağlubu yoktur. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır. CHP'nin 2019 yılında AKP'den aldığı İstanbul, Ankara, Mersin, Adana ve Antalya belediye başkanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim. Onlar merkezi yönetimin desteği olmasa da kösteği de olsa mazeret üretmeden iyi icraatın CHP temiz ve dürüst yönetir algısının yerleşmesine yaptıkları katkıyla bugünkü zaferin baş mimarlarıdır. Ayrıca elimizi de olup geçen seçimde de kaybetmediğimiz belediye başkanlarımız en zor günlerde sancağı ellerinde taşıdıkları için ayrıca bir takdiri hak ediyorlar.

"KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Şehirlerimiz emin ellere teslime dilmiş, halkımızın yaşam alanlarını halk için yönetecek belediye başkanları seçilmiştir. Partimizin yaşadığı değişimi onayladıklarını ve kendi şehirleri için de istediklerini ifade etmek gerekiyor. Geçen mayıs ayında yaşadığımız büyük üzüntüden sonra seçmenimizde yaşanan büyük duygusal kopuşa CHP kurultayına o kurultayda genel başkanı seçimle değişebilen bir partinin Türkiye'de olduğunu gösteren başta Sayın Kılıçdaroğlu'na ve delegelerine çok şey borçluyuz."

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Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

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Yorumlar (12)

Turkish Power:

Sen kazanmadın millet küçük bir ders veriyor. cumhurbaşkanlığı seçiminde yine nal toplarsın

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Doğrucu vatandaş:

Bu seçim sonuçları asla ve asla Özgür Özelli CHP'nin başarısı değil, Erdoğan'ın başta 34 Milyon dar gelirli olmak üzere gözardı ettiği yandaş olmayan halkın tepkisidir!

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Spectrum:

Bu seçim artık insanların aynı hükümeti görmek istememesinden kaynaklanıyor. Artık suçlulara gereken cezaların verilmeyip dışarda elini kolunu sallaya sallaya gezmelerine müsade edilmesinden dolayı kaynaklarnıyor. Taraftar zihniyeti ile oy verenlerin yavaş yavaş yok olduğundan dolayı kaynaklanıyor. Paramızın pul olmasından kaynaklanıyor. Ülkenin yol geçen hanına dönmesini, mültecilerin kendi vatandaşından daha üstün tutulmasından kaynaklanıyor. Sebebi saymakla bitmez. Hatalarından kitap yazılır

yanıt17
yanıt3
Ahmet Sahin:

Kesinlikle katılıyorum

yanıt7
yanıt1
Damla Sengul:

hayırlı uğurlu olsun.

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Yıldırım YILDIZ:

İnşallah uyanış devam eder insanlar silkelenip kendine gelir . Tebrikler .??

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Salim:

ÖZGÜR ÖZEL DİYE YAZILIR TÜRKİYE FATİHİ OLARAK OKUNUR TEBRİKLER

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TarSUS:

işte siyaseti bilen biri geldi :) az ağlayacaksın

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Köfteci Jardel:

Helal olsun. Eczacılık Fakültesi mezunu, yabancı lisan bilen, dürüst, tevazu sahibi ve liyakat esasına göre o noktaya gelmiş bir liderdir Özgür Özel. İlk seçim zaferini elde etti. Umarım muvaffakiyeti daim olur.

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Ferdi Bodur:

Maksat halka her zaman daha iyi hizmet etmekse boyle bir durumda neden bir masa etrafinda toplanip ne yapabiliriz batakliktan nasil cikariz diye muzakere etmezler .Kim hizmet etmis bu onemli degil surekliligi onemli

9
0
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