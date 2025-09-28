Haberler

CHP Lideri Özgür Özel: Saldırılara Karşı Demokratik Direnişimiz Sürecek

CHP Lideri Özgür Özel: Saldırılara Karşı Demokratik Direnişimiz Sürecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da düzenlenen 'Toprağımızı Vermiyoruz' mitinginde partinin 19 Mart'tan bu yana ağır bir saldırı altında olduğunu belirtti ve demokratik direniş vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "19 Mart'tan bu yana partimiz bir yargı tacizinin, ağır bir saldırının, hukuk tanımazlığın karşısındadır, hedefindedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Muğla'da düzenlediği 'Toprağımızı Vermiyoruz' mitinginde konuştu. 19 Mart tarihinden bu yana partilerinin ağır bir saldırı altında olduğunu savunan Özel, "19 Mart'tan bu yana partimiz bir yargı tacizinin, ağır bir saldırının, hukuk tanımazlığın karşısındadır, hedefindedir. O günden bugüne 57 eylemle 10 milyondan fazla vatandaşı meydanlara bu sürece itiraz etmek ve mücadele etmek için davet ettik, misafir ettik. Buradan şunu ifade etmeliyim; bizim verdiğimiz mücadele bir siyasi mücadele değildir. Bir siyasi partinin kendini koruma mücadelesi de değildir. Arkamda isimleri bulunan tüm demokratik yapılar güçlerini demokrasiden, sandıktan alırlar. Partiler sandıkla vardır. Bir ülkede iktidar sandıkla değişiyorsa, o ülkede geleceğe güven, tüm dünyada da o ülkeye inanç ve saygı vardır. Kendisi, kendisi demokrasinin nimetlerinden yararlanıp, zamanında tren diye tanımlayıp, işime geldi bindim deyip, işine gelince o trenden inen birisi doğrudan sandığı hedef almaktadır. Bu birliktelik bizi on binlerce milyonlarla buluştururken, biz sosyal demokratlar, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların ortaya koydukları bu büyük dayanışma, bu büyük mücadeleye minnettarız. Sözlerimi şu cümlelerle bitirmek isterim: Ben yolda buraya kavuşmak için yüzlerce kilometre ilerden gelirken tertip komitesi mikrofonlarıyla açılış yaptığında bir büyük cepheden bahsediyordu. Evet cephe bir savaş tabiridir ve aslında bizler kolay kolay kullanmayız ama savaştayız, saldırıdayız. Birileri geleceğimize savaş açmış, birlikteliğimize savaş açmış, demokrasiye savaş açmış. Biz de bunun karşısında demokratik direnme hakkımızı kullanıyoruz ve kötülükle savaşıyoruz. Biz kazanacağız, iyiler kazanacak, haklılar kazanacak, halk kazanacak, zeytin ağaçları kazanacak, doğa çevre mücadelemiz kazanacak" dedi. - MUĞLA

