CHP Lideri Özgür Özel: Füze Testleri Balıkçılığı ve Turizmi Tehdit Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta katıldığı 2025-2026 balık avı sezonu açılışında, kentte yapılan füze test atışlarının turizme ve balıkçılığa zarar verdiğini belirterek, testlerin yerleşim birimlerinden uzak alanlarda yapılması gerektiğini söyledi.

Özel, "Kimse ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın yerli ve milli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri olacak ama bula bula Sinop gibi turizme ve balıkçılığa ihtiyaç duyan bir kentte yapılmaz. Balıkçılık dışında yapabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani 2 günden 1'inde 'balığa çıkmayın, füze testi yapacağız' diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar, ayrıca da o seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, o bölgeye yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor" dedi.

ROKETSAN ve ASELSAN'ın bu testleri farklı lokasyonlarda yapabileceğini dile getiren Özel, "Mutlaka yerleşim birimlerinden uzak, kimseye zarar vermeyecek doğru alanlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız dile getirdi. Bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz" diye konuştu. - SİNOP