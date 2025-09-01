CHP Lideri Özgür Özel: Füze Testleri Balıkçılığı ve Turizmi Tehdit Ediyor

CHP Lideri Özgür Özel: Füze Testleri Balıkçılığı ve Turizmi Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta yaptığı açıklamada, füze test atışlarının kentin turizm ve balıkçılık sektörlerine zarar verdiğini vurguladı. Testlerin, yerleşim alanlarından uzak bölgelerde yapılması gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta katıldığı 2025-2026 balık avı sezonu açılışında, kentte yapılan füze test atışlarının turizme ve balıkçılığa zarar verdiğini belirterek, testlerin yerleşim birimlerinden uzak alanlarda yapılması gerektiğini söyledi.

Özel, "Kimse ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın yerli ve milli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri olacak ama bula bula Sinop gibi turizme ve balıkçılığa ihtiyaç duyan bir kentte yapılmaz. Balıkçılık dışında yapabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani 2 günden 1'inde 'balığa çıkmayın, füze testi yapacağız' diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar, ayrıca da o seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, o bölgeye yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor" dedi.

ROKETSAN ve ASELSAN'ın bu testleri farklı lokasyonlarda yapabileceğini dile getiren Özel, "Mutlaka yerleşim birimlerinden uzak, kimseye zarar vermeyecek doğru alanlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız dile getirdi. Bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bir zamanlar Süper Lig devlerine kafa tutan takım tam 8 gol yedi, başkan istifa etti

Süper Lig'i sallayan takım Amedspor'dan 8 yedi! Başkan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.