CHP lideri Özgür Özel, Espressolab'i boykot listesinden çıkardıklarını duyurdu

CHP'nin her hafta Türkiye'nin başka bir ilinde düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ıncısı İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlendi.

ESPRESSOLAB BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Miting meydanında toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot süreciyle gündeme gelen ünlü kahve zinciri EspressoLab'in, listeden çıkarttıklarını açıkladı. Özel, yapılan görüşmeler sonucunda markanın üniversite şubelerinden elde ettiği kazancı insani yardım amaçlı kurulan 19 Mart Fonu'na aktaracağını da söyledi.

"TAKDİR GENÇLERİN"

Özel, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu; "Biz boykot dediğimizde bir talep yükseldi. Bir kahve zinciri (Espressolab) için dediler ki kampüslere geldi, kahveleri zincirleştirdi, fiyatları arttırdı. Bizimle görüşmek istediler, gençlere yönlendirdik. O kahve zinciri kampüslerde ve tüm ülkede cirosu 1/10'a düşmüş. Kampüslerdeki fiyatları düşürmüşler, gençler kabul etmedi. Hangi kampüsteysek bütün karımızı 19 Mart'ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz dediler. CHP olarak kurumsal boykot listesinden çıkardık. Takdir gençlerin. Bize yan bakanı protesto etmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

Özel, 24 Mart'ta yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin! Kampüste EspressoLab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."