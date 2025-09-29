Haberler

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKM'deki Sırrı Süreyya Önder cenaze töreni sonrası Özgür Özel'e yumruk atan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı dava, 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4. kez görüldü. Mahkeme, Selçuk Tengioğlu'nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Tengioğlu'nun tahliyesine hükmedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davada karar belli oldu.

4.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Tengioğlu hakkında kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

TAHLİYESİ KARARLAŞTIRILDI

Davaya ilişkin son duruşma bugün görüldü. Mahkeme, Selçuk Tengioğlu'nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Tengioğlu'nun tahliyesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı. Saldırganın Beyoğlu'nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Tengioğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
Aman dikkat! 3 ay sonra milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Bunu yapmayan yandı! Milyonlarca telefon 3 ay sonra kapatılacak
Haberler.com
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıKadirİbo:

akp'liye laf atanlar, chp'liye yumruk atanlardan daha fazla ceza alıyor. sonra da gelip adaletten bahsediliyor.

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

İyi de kardeşim senelerdir bu Ülkede Laiklik kisvesi altında vatandaşlara zulmedildi ama bu bahsi geçen Adaleti sizin CHP zihniyeti hiç sorgulamadı, Sizin adalet anlayışınız tokmağı elinize alana kadar..

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıSabır Taşı:

yumrugu gectim tehdit etti iftirasiyla Fatih altayli 3,5 aydir iceride.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Bu ülkede kimse Adalet den, Hak dan ve Hukuk dan bahsetmesin, o zaman bundan sonra canımız istesiğine çekelim sopayı, nasıl olsa suç değil...

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Mahmut Tanal dahil mi buna

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHad Bildiren:

aynı saldırı bir başka lidere yapılsa tahliye edilir miydi? adalet bakanı??

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Tayıbe yada bır bakana yumruk atılmış olsaydı şimdi o saldırganın yedi cedini öperlerdı. Turkıyenın en fazla oy almış muhalefet partisi lideri olunca hukuk işlemiyor

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet akın:

normal sonuc ne beklıyordunuz ki?

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖztürkler:

Şaka gibi ceza.Adam dışari çıktı ne anlamı kaldı cezanın.Odul gibi ceza.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAAN'ın üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan açıklama var

KAAN'ın üretimi durdu mu? En yetkili isimden açıklama var
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler

Nihat Kahveci'den Kerem'e olay sözler
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.