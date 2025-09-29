Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davada karar belli oldu.

4.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Tengioğlu hakkında kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

TAHLİYESİ KARARLAŞTIRILDI

Davaya ilişkin son duruşma bugün görüldü. Mahkeme, Selçuk Tengioğlu'nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Tengioğlu'nun tahliyesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı. Saldırganın Beyoğlu'nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Tengioğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görüldü.