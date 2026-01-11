Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın annesi Meral Serdar'a ziyaret

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın annesi Meral Serdar'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın annesi Meral Serdar'ı ziyaret etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Denizli'den Ankara'ya dönerken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın annesi Meral Serdar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
