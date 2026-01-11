CHP Genel Başkanı Özel'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın annesi Meral Serdar'a ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın annesi Meral Serdar'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Denizli'den Ankara'ya dönerken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın annesi Meral Serdar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika