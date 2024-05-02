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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediyeyle gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki önemli görüşmede, liderlerin birbirleriyle hediyeleşmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye ederken, ana muhalefet lideri Özel ise Erdoğan'a yaklaşık 10 bin lira değerindeki "Cumhuriyet Ateşi" isimli obje ve mesir macunu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. Liderler, tarihi görüşmede birbirlerine hediye verdi.

GÖRÜŞME OLUMLU HAVADA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in merakla beklenen görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP kaynaklarından alınan ilk kulis bilgilerine göre görüşme olumlu bir havada geçti.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediyeyle gitti

CUMHURİYET ATEŞİ İSİMLİ OBJE VE MESİR MACUNU HEDİYE ETTİ

Önemli görüşmede liderlerin hediyeleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Özel, görüşmede Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Yalnızca 2023 adet üretilen objenin değeri, 9 bin 550 TL. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediyeyle gitti

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E FİNCAN TAKIMI, ÇAY VE BAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Halil Yılmaz:

En güzelini yapıyorlar. El birliğiyle bu zor süreçten çıkıp ayrıştırmadan adaletli nir şekilde ülkeyi yönetmeleri lazım.

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Mehmet oduncu:

Abi olmaz ya denge olması lazım iki dusman parti yanyana gelmemesi lazım yoksa dengeler altust olur ekonomi biter

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Şerafettin Berk:

Hükümet hükümetliğini muhalefette muhalefetliğini doğru yaparsa zaten herşey olumlu hava ile geçer ne güzel bir haber olumlu havada geçmesi görüşülmesi sorunların değerlendirilmesi konuşulması

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Xeyati 2:

bunlar güzel şeyler umarım bunu bir gelenek haline getirirler.memleketi idare edenlerin birbiriyle ilişkileri çok önemlidir.

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