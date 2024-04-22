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CHP lideri Özgür Özel: Çok yakında büyük emekli mitingi yapacağız

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CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında erken seçimle ilgili "Millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın." ifadelerini kullandı. Özel ayrıca yakın zamanda büyük bir emekli mitingi yapacaklarını duyurarak "Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Now TV canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme hakkında "Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre randevu isteyeceğiz. Randevuyu Çankaya'ya verirse sevinirim. Meclis de olabilir. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmem." dedi. Özel ayrıca emeklilerle ilgili çok yakında büyük bir miting yapacaklarını duyurdu.

BAKAN ŞİMŞEK'E "YEREL HALK" TEPKİSİ: TAM BİR SARAY MANTIĞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği bir röportajda halka 'yerel halk' demesine tepki gösteren Özel "AKP'nin kibirli ve halktan kopmuş halini gösterdi. Kendisini çok dışarıda görüyor. Türkiye'deki insanları tebaa olarak görüyorlar. Tam bir saray mantığı." dedi.

YEREL SEÇİM YORUMU: MİLLET BAŞARDI

Özel, "Seçimi CHP kazandı" yorumlarıyla ilgili "Elbette bizim başarımız. Elbette adaylarımız çok ama biz başardık dersek olmaz. Millet başardı. Millet sarı kartı gösterdi." şeklinde konuştu.

"MİLLET ERKEN SEÇİM İSTERSE BEN DE HAYDİ DERDİM"

Erken seçimle ilgili de konuşan Özel, "31 Mart seçimlerin sonuçlarından dolayı ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ YAPACAĞIZ"

Özel, yakın zamanda büyük bir emekli mitingi yapacaklarını duyurarak "Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz ama bizim mitinglerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"MYK'yı bugün dördüncü kez toplayacağız. PM'yi topladım. Önceki dönem genel başkanlarımızla ile de görüşeceğim. Biz bir kişinin karar verdiği yapı değiliz. Biz ortak karar alır, istişare ederiz. Genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bunun sonucunda da sayın Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre randevu isteyeceğiz. Randevuyu Çankaya'ya verirse sevinirim. Meclis de olabilir. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmem. Çünkü içerik mekandan önemli."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Özgür Özel 3.Sayfa Politika Haberler

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