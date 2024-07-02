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CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yönettiği tüm belediyelerde "Emekli Halk Kart" uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Özel, "Pazardan kasap desteğine, doğalgazdan ulaşıma kadar bütün hizmetleri tek isimde ortaklaştırıyoruz. Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız. Hakkınız ödenmez." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin yönettiği tüm belediyelerde "Emekli Halk Kart" uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE EMEKLİ HALK KART UYGULAMASI BAŞLIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Didim ilçesinde katıldığı programda emeklileri yakından ilgilendiren açıklamada bulundu. Özel, CHP'nin yönettiği tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Özel şu ifadeleri kullandı: "CHP'li tüm belediyelerimizde 'Emekli Halk Kart' uygulamamızı başlatıyoruz. Pazardan kasap desteğine, doğalgazdan ulaşıma kadar bütün hizmetleri tek isimde ortaklaştırıyoruz. Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız. Hakkınız ödenmez."

CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Özgür Özel Yaşam Politika Haberler

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