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CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

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Bugün Mersin'de büyük bir açılış törenine katılacağını belirten CHP lideri Özgür Özel, "Orada uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği programlara katılmak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tesislerin açılışlarını gerçekleştirmek üzere kente geldi. Özel'i partisinin milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer karşıladı. Özel, programları kapsamında ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

"BİR BÜYÜK SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"

Bugün saat 15.00'te büyük bir açılış törenine katılacağını belirten Özel, "Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta orada uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. 2 Ocak günü kendi memleketimde, Manisa'da yılın ilk mitingini, ilk toplantısını yapmıştık. Ardından Ardahan'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, dün Konya'nın Cihanbeyli'sinde, Ereğli'sinde halkımızla buluştuk. Bugün Mersin'de ziyaretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00'te Mersin'den Türkiye'ye yeni bir mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Herkesin o meydana gelmesini istiyorum. O meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

"GÜZEL İNSANLAR MERSİN İTTİFAKINI KURDULAR"

31 Mart yerel seçimlerinde Mersin'den kurulan ittifaktan övgüyle bahseden Özel, "31 Mart seçimlerinden sonra hiç şüphesiz aslında ilk gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi Mersin iken 31 Mart'ın büyük zaferinde, büyük başarıyı Türkiye ittifakının yani sadece sosyal demokratların değil, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların omuz omuza birlikte kazandıkları büyük başarıyı tüm Türkiye'de görünür kılmak için yeni alınan ilk kez ittifakların kurulduğu yerlerden başlayarak belediyelerimizi ziyaret ettik. Tabii ki bunların içinde bir örnek var. O örnek Türkiye ittifakının yıllar önceden kurulduğu Mersin örneği. Mersin'de tüm sosyolojilerden, tüm mezheplerden, tüm inançlardan Türkiye'nin dört bir yanından birbiriyle yan yana birbiriyle iç içe çatışmadan, birbirinin kültürüne karışmadan, omuz omuza duran güzel insanlar Mersin ittifakını kurdular" dedi.

CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Ne mesaj vericek rakıyı ucuzlatocam burayı il yapicam konser verip Candaş sanatcileri zengin edicem. Yol yapmayip konser heykel yapicam diyecek bence

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Haber YorumlarıEjder Kara:

Heykeldir kesin.

Yorum Beğen122
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Haber YorumlarıMGk:

Bu sefer heykel değil galiba şaşırt bizi Chp

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Yorum Beğenme28
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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

İnsanları büyük bir beklentiye sokma CHP nin çapı neki büyük sürpriz yapsın :D CHP ya iftira atar ya karşı çıkar yada heykel yapar başka ne olabilir

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Haber YorumlarıVEFA:

MGk, bu sefer heykel bereket tanrısı, o da senin tam arkanda. Mutlu ol sen!!

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Kapat git partiyi bu millet minnettar olur sana bu iyiliği çok görme reis

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Aman özgür özel sakın Mersin’i il yapacam falan deme de

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Haber YorumlarıVEFA:

Ampulcülere, BEREKET TANRISI PRİAPOS sürprizmiş. Mutlu oldunuz mu ;))

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Haber YorumlarıAlattin Yalçın:

chp den pek hayır çıkmaz.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

De hadi başkan rakı 100 TL olacak. 140 TL çok pahalı. De lütfen.Bütün dertlerimiz bitsin.Senide ayakta alkışlayalım.

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