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CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bedelli askerlik açıklaması üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağa babaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bedelli askerlik üzerinden gençlerimiz hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir" dedi.

Yerel seçime 26 gün kala Sivas mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"ZİHNİYET BOZUKLUĞUNUN İŞARETİDİR"

CHP lideri Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" demişti. Bu sözler üzerinden Özel'e yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil, bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Şimdi çıkmış 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağa babaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bedelli askerlik üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Selçuk'luların emaneti, Aşık Veysel'in güven yuvası Sivas'a ikrarımız var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakın kendi devleti tarafından mağdur edilmesini dünyanın herhangi birinde mahsur kalmasına seyirci kalmayacağız. Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza güvenmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır.

"KARŞIMDA 75 BİN KİŞİ VAR"

"Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi fay hatları üzerinden yürütülen krizlerin, terörün ülkemize hangi maliyetlerinin olduğunu biliyoruz. Bugün alanımızda katılım ne kadar diye sordum. Şu anda karşımda 75 bin kişi var. İşte Sivas bu.

Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın sebebi bu. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Gençler burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü. Hayal edilemeyen yerlere geldi. Her alanda gerçekten tarih yazdı. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücra noktasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNE GÖRE BİR TARZI VARDI"

Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standartını yükseltmeyi başaramadık. Bu partide zaman içinde söylemler değişti, hatta başkanlık koltuğunda oturanlar da değişti.Bu partide öyle bir şey var ki her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimler de kendine oy veremese de, Kuzey Kıbrıs'taki Maraş'ın adını daha önce hiç duymasa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal'in kendisine göre bir tarzı vardı. 13 kez Bay Bay Kemal yaptı.

RAMAZAN MESAJI

Ramazan'da tutacağınız oruçların şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum. Rabbim bizlere ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramına da birlikte olmayı hazin etsin inşallah. Sivaslı kardeşlerimin bu hususta tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Sivas'a da son 21 yılda günümüz rakamlarıyla toplam 197 milyar Tl tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 17 bin kişilik kapasiteli Yüksek öğretim yurtları inşa ettik. Sosyal yardımlarda ilimizdeki ihtiyaç sahipleri için 4,5 milyar TL'lik kaynak aktardık. Toplam 1415 yataklı 24 hastaneyle birlikte 61 adet sağlık tesis hizmete aldık. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. (Ankara-Sivas YHT hattı) Daha düne kadar bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan memnuniyet duyuyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Hakkım Yok:

Parası olmayanın suçu ne acaba ozaman...

80
9
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Abdullah Ağaç.:

Ne alaka öyle dusunemezssin parası olmayan suçu ne ? Ozaman parası olmayan WC bile giremez pwrasi olanın suçu ne gibi bir durum çıkar ben 15 ay yaptım benim suçum ne ozaman

yanıt16
yanıt5
emre çukur:

bedelli askerlik yapanın devlete faydası var

11
47
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sade vatandaş:

bizim zamanımızda askerlik yapmayanı adamdan saymazlar kız vermezlerdi şimdi parayla askerlik yapan parası evi işi arabası var diye hemen kız veriyorlar neredeeen nereye neredeeenn nereye

yanıt9
yanıt2
Abdullah Ağaç.:

En çok solcular bedelli askerliği.kullanir en çok PKK HDP solcular destek verir ama bedelli askerler bize oy vermesin özgür bey konusmaktan aciz birisi

9
39
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VATANSEVER:

Ben 8 sene ülkü ocağı reisliği yaptım. Bizim ocaktakilerin %80i bedelli yaptı.

yanıt24
yanıt9
remzi akgul:

Özgür Özel'in bedelliyle kimi kastettiğini reis efendi çok biliyor aslında. Şükretsin ki ''çürük raporu alarak askerlikden yırtanlar..'' dememiş! Kim bilir reis buna ne tepki verirdi :) !!!

34
7
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Elvin Mammedov:

devlet büyüklerimiz bıraksın bu işleri bir türkiye var bir milletimiz bir devletimiz var gelin eknomiyi düzeltelim geçen gün ayıptır söylemesi eminönüde bulunan ibb tesisine gitim sade karaşrlı dost 40 tl patate tava 65 yaş pasta 95 tl sade su 10 tl bir su aldık bi kaşarlı tosut bir çay yanımda çocuğum var birşey pilav istedi unkapınına gitik 130 tl yemeden geri döndük hayat pahalı bunları düzeltelim et tavuk yemei gectik korkarım pilavda yemiyicez secimlerden sonra malesef

18
0
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Can Dersimli:

Irmağının akışına ölürüm diyenler bile koşarak bedelli yaptılar ülkeyi kapayın gidelim

15
1
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Erkan Can :

Sayın reisimiz de biliyor bedelli askerlik eleştirisiyle kimlerin kastedildiğini,vatan millet nara atıp askerden kaçan,hatta namus borcu olan vergisini ödememek için takla atan insanlar görüyoruz tv lerde fln

5
1
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