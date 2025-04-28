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CHP lideri Özel: İmamoğlu içeriden çıkamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş, Başbakan İmamoğlu olur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programında açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir formül paylaştı.

ÖZEL'DEN İLGİNÇ "MANSUR YAVAŞ" FORMÜLÜ

Özel, İmamoğlu'nun cezaevinden çıkamaması halinde, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğini söyledi. Özel, seçimlerin kazanılması halinde ise parlamenter sisteme dönülüp İmamoğlu'nun başbakan olacağı kaydetti.

Özel, şunları söyledi: "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz.

"MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI, İMAMOĞLU BAŞBAKAN OLUR"

Eğer Ekrem İmamoğlu içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız Cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur, Parlamenter sisteme dönülür Ekrem İmamoğlu başbakan olur, yürütmenin başında da Ekrem İmamoğlu olur. "

CHP lideri Özel: İmamoğlu içeriden çıkamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıHOZKAN:

Allah yazdıysa bozsun, sizin zihniyetinizden ülkemizi ve tüm dünyayı korusun

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

güzel formül. akepelilere bir korku gelmiştir şimdi. saldırmaya başlarlar hemen...

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Haber YorumlarıGenco:

Buraya dikkat ! “ yürütmenin başında İmamoğlu olur “ yani İmamoğlu yine yürütecek diyor :))) cidden bu cümleye çok güldüm ve yazarken hala gülüyorum…..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Mansur Baba olur, Hemde mukemmel olur

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

AT YALANI SEVSINLER INANANI CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZGÜR ÖZEL

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

sizden bise olmaz Bosa hayal kuruyoruz. Artik utaniyorum.

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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

adayda değil direk cumhur başkanı

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Haber Yorumlarıabdullah oz:

adamlar kafada bitirmişler hakim, savcı, adalet mahkeme suçluluk/suçsuzluk hak getire.. istediğimiz gibi direk adamımızı hapisten çıkarırız demek istiyor, kafalarında hala 30-40lı yılların tek partili rejimi, dediğim dedik çaldığım düdük kim ne karışabilir havası var, yıl oldu 2025...

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Haber YorumlarıTLG:

Sarı, kırmızı, mavi… Artık parti fark etmiyor; bu ülkede paranın olduğu yerde her şeyi beklerim. Mansur Yavaş, gerçekten dürüstse ve göreve geldiğinde İmamoğlu’nu bağımsız bir yargıyla araştırıp temiz mi değil mi ortaya çıkaracaksa, buyursun gelsin. Kimsenin gözünün yaşına bakılmasın.

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Haber YorumlarıTürk:

yavaş dene adamı hiç sevmiyorum…

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