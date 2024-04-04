CHP lideri Özel: Gaziantep ve Samsun'da 1'nci parti olmadan siyaseti bırakırsam gözüm açık gider

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Gaziantep ve Samsun'da partiyi 1'nci parti yapmadan siyaseti bırakırsam gözüm açık gider." ifadelerini kullandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramda arayacağını duyurdu. Ayrıca, CHP'nin Türkiye'nin yüzde 65'ine belediyecilik hizmeti vereceğini ve ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bu noktalar olduğunu söyledi.

"2 İLDE CHP'Yİ 1'NCİ YAPMAZSAM GÖZÜM AÇIK GİDER"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında yerel seçimlere dairsoruları yanıtladı. Kilis'te sürpriz bir sonuçla CHP adayı Hakan Bilecan'ın kazanmasını değerlendiren Özel, "Takıntı yaptığım 2 il var." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Ben Kilis'teki adaya çok inanıyorum. Anket yaptırdık, bir baktık AKP, MHP, CHP'de, CHP, 3-4 puan önde. Biz Kilis'e planlamayı yaptık, Tayyip Erdoğan'da yapmış. Çünkü o da görüyor anketleri. Tayyip Erdoğan, Sivas'tan Kilis'e gitti, Kilis'te konuştuktan sonra İstanbul'a döndü. Gaziantep'e uğramadı, Gaziantep'ten emin. Biz de kalkıp Kilis'e gittik, yağmur altında 45 dakika konuştuk. Kilis'in mağduriyetini konuştuk, bu arkadaş çözer dedik. Yüzde 43 aldı, rakipleri yüzde 29 aldı. Gaziantep benim takıntı yaptığım 2 ilden birisi. Samsun ve Gaziantep. Bu 2 ilde partiyi 1'nci parti yapmadan bu siyaseti bırakırsam gözüm açık gider.

CHP'NİN GAZİANTEP'TE 30 YIL, KİLİS'TE İLK SEÇİM ZAFERİ

Kilis, göçmen nüfusunun yoğunluğuyla gündeme gelen ve jeopolitik konum açısından oldukça önemli bir il. AK Parti, kuruluş tarihi olan 2002'den beri rekor oylarla kenti yöneten parti konumunda yer alıyordu. Ancak 2024 yerel seçimlerinde CHP, yüzde 41.98 gibi yüksek bir oranla kentin yönetimini kazandı.

Gaziantep Şehitkamil'de göze çarpan ilçelerden biri. 867 bin nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında altıncı sırada yer alan Şehitkamil'de CHP adayı Umut Yılmaz yüzde 39.67, AK Parti adayı olan ve ilçeyi 3 dönemdir yöneten Rıdvan Fadıloğlu ise yüzde 25.92 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep'in en büyük 2'nci ilçesi olan Şehitkamil'de 30 yıl sonra seçim zaferi elde etmiş oldu.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı kent olan Samsun'da ise CHP'nin şimdiye kadar kazandığı seçim olmadı.

"BAYRAM'DA ERDOĞAN'I ARAYACAĞIM"

Özel'in açıklamalarından dikkat çeken bazı satırbaşları ise şöyle;

Bir önceki bayramda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aramadığını belirten Özel önümüzdeki haftaki bayramda Erdoğan'ı arayacağını duyurdu. Özgür Özel'in 'Artık birinci partiyiz' sözleri ise dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aramadı. Geçen bayram o birinci partiydi ben seçim başarısı elde etmiştim. Onun araması münasip olurdu beni aramadı diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. En sert muhalefeti yapacağım kendisine o ayrı" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ PARTİ OLARAK ARAMAK BİZE DÜŞER"

"CHP bir önceki bayramda bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu çok önemli. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak, iki insan olarak baktığımızda yaşımızda müsait aramak bize düşer. Ben bu bayramda ararım. Ulaşırız, ulaşmayız ayrı konu" diye belirtti.

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 65'İNE HİZMET VERECEĞİZ"

"Bundan sonra nüfusun yüzde 65'ine belediyecilik hizmeti verecek, ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bulunduğu yere belediyecilik hizmeti verecek ve bunu 5 yıl süreyle yapacak biziz. Erken seçim Meclis kararıyla olabilir ama belediye seçimleri Anayasaya göre 5 yılda bir olur. Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi, İstanbul Kısıklı'yı, Üsküdar'ı, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz. Ankara'da eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Artık her yerde ev sahibiyiz. Aramak bize düşer. Diyalog kanallarının açık kalmasını sağlamak amacıyla bir tek bayramda görüşmek için değil Sayın Erdoğan'ı arayacağım ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım. Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez" dedi.