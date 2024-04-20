CHP lideri Özel, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Partisinin düzenlediği 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan CHP Gene Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dillendirilmeye başlanan erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMAK..."

Olası erken seçim çağrısına kapıyı kapatan Özel, "Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SERT SÖZLER

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yerel seçimleri Cumhur İttfakı kazandı" ifadelerine yanıt veren Özel, "Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır. Erdoğan ile yüz yüze görüşeceğim. Kutuplaşmayı kırmak için adım atacağımıza inanıyorum" dedi.

CHP'li belediye başkanları ve il yöneticileri, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Anıtkabir' i ziyaret etti

BELEDİYELERİN KARNELERİNİ PAYLAŞACAKLAR

Yerel yönetimlerin yeni dönemine ilişkin de konuşan Özel, ölçme-değerlendirme sistemini odak noktası haline getireceklerini kaydetti. Özel, "Belediyelerin 3'er, 6'şar aylık ve birer yıllık karnelerini ölçme-değerlendirme yöntemiyle çıkarıp, sizinle paylaşacağız. Doğru yapanı örnek göstereceğiz, yanlış yapanı doğruya sevk edeceğiz. İbre yukarı ise devam edeceğiz, aşağıdaysa mutlaka yanlıştan döneceğiz" diye konuştu.