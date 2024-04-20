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CHP lideri Özel, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

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CHP'nin uzun bir aradan sonra 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkması sonrası erken seçim tartışmaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP lideri Özel, "Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir" sözleriyle tartışmalara şimdilik kapıyı kapattı.

Partisinin düzenlediği 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan CHP Gene Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dillendirilmeye başlanan erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMAK..."

Olası erken seçim çağrısına kapıyı kapatan Özel, "Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SERT SÖZLER

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yerel seçimleri Cumhur İttfakı kazandı" ifadelerine yanıt veren Özel, "Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır. Erdoğan ile yüz yüze görüşeceğim. Kutuplaşmayı kırmak için adım atacağımıza inanıyorum" dedi.

CHP lideri Özel, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattıCHP'li belediye başkanları ve il yöneticileri, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Anıtkabir' i ziyaret etti

BELEDİYELERİN KARNELERİNİ PAYLAŞACAKLAR

Yerel yönetimlerin yeni dönemine ilişkin de konuşan Özel, ölçme-değerlendirme sistemini odak noktası haline getireceklerini kaydetti. Özel, "Belediyelerin 3'er, 6'şar aylık ve birer yıllık karnelerini ölçme-değerlendirme yöntemiyle çıkarıp, sizinle paylaşacağız. Doğru yapanı örnek göstereceğiz, yanlış yapanı doğruya sevk edeceğiz. İbre yukarı ise devam edeceğiz, aşağıdaysa mutlaka yanlıştan döneceğiz" diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Özgür Özel Sözler Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

haksız mıyım:

Şu iliğimizi, kanımızı sömüren iktidar bi gitse de rahat nefes alsak...

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domdom kursunu:

bütün görüşteki insanları kucakladınız, görmek istedigimiz chp buydu

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Ünsal Erol:

İki lafta Türk bayrağını salondan kaldıran ortağın deme söylese idin ya ortakliginiz mi bozulur

12
107
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haksız mıyım:

Açılım adı altında Pkk ile masaya CHP oturmadı, Andımızı CHP kaldırmadı, TC'yi CHP kaldırmadı, Güneydoğu da askeri CHP yuhalatmadı, Kozmik odaya Fetö'yü CHP sokmadı, TSK ve EMNİYETE Fetö'yü CHP sokmadı... CHP 70 küsur senedir iktidar olmadı, iktidar da hep sağ partiler oldu ve gelinen durum ortada, ekonomik kriz ve sığınmacı Cenneti haline getirilen bir ülke, tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, gençler yurt dışına kaçıyor vs.

yanıt92
yanıt3
Mehmet :

Erken seçim için neden kapıları kapattı yerel seçimlerde aldıkları oyların milletin yönetimi protestosu olduğunu biliyorlar erken seçim olsa aldıkları oyları kaybedecekler keza kazara da olsa kazanırsak ne yaparız diye düşünmüştür

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Salim:

DOĞRU YOLDASIN İNANIYORUM..

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Adam Bey:

Yüz yüze konuşmak gerekmez. Sen konuş anlamazlar. Elbette seçimleri beklemek akılcadır.

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