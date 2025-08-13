CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. Özel, "Topuklu efe diye hiç hak etmediği ünvanları vermişiz. Meğer kendinden korkarmış. Ey topuklayan efe o oylar CHP'ye verildi. Haram zıkkım olsun. AK Parti'ye kaçıyorsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bayrampaşa'da miting düzenledi. Özel mitingde, CHP'den AK Parti'ye geçecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

ÖZEL: EY TOPUKLAYAN EFE, O OYLAR CHP'YE VERİLDİ

Çerçioğlu'nun kendinden korktuğunu söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu Topuklu Efe diye haksız ünvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun.

"YAZIKLAR OLSUN"

Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP'de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır, ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanması ile kaçanlardan değil düşmana 'Geldikleri gibi giderler' diyen Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız. "

Yorumlar (26)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

siyaset böyle bişey Özgür efendi, alış artik

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme111
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP'nin, RECEP'in gerçek yüzünü görmek isteyenler şu videoyu mutlaka seyredin youtube . com/shorts/PKjRr-P1Oqw

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

kendi içinizdeki çatlakları O’Nan lütfen biz CHP’ye oy verdik ak Parti’ye değil

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperenlive:

Adama sormazlar mı ey ÖzgürCell fetöyle bağlantısı ortaya çıkınca partiden kovulacağını anlayan eski akpli vekilleri niye partinize alıp birinci sıralardan aday gösterdiniz.

yanıt43
yanıt10
Haber YorumlarıDemir Acer:

Anket partisi CHP yine yüzde 99 olmuş))))

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

evet anketler chp anketleri eksi 99 u birincilik olarak kabul ediyor. Akp nin butun basarilarina dil uzatan eksi zihniyetli chp olunca biyledir. eksiden birinci parti chp.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Adamlar hırsız! Ülkede çalmadık şey bırakmadılar .Belediye başkanını çalmışlar çok mu ?

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

BİRGÜN ÇİFTÇİ EVİNİN ÖNÜNDE HAVLAYAN KÖPEĞİNE SORMUŞ NİYE HAVLIYORSUN KÖPEKTE KURTLARA HAVLIYORUM DEMİŞ PEKİ KUYRUĞUN NİYE TİTRİYOR DİYE SORMUŞ KÖPEKTE KURTLARDAN KORKTUĞUM İÇİN DEMİŞ

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

Aynı köpeğe yine sormuşlar maklube yer misin diye? yok onu kurtlar onun bunun çocuklarıyla yedi parsel parsel demiş.

yanıt54
yanıt32
Haber YorumlarıÇengelköylü:

HAD BİLDİREN SENİN BAHSETTİĞİN MAKLUBENİN ETLİSİNİ BİFTEKLİSİNİ YİYENLER ŞİMDİ SİLİVRİDE YEŞİL MECİMEK ÇORBASINA TALİM EDİYORLAR ONLARA BİR MAKLUBE GÖNDERDE YESİNLER

yanıt28
yanıt19
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
