CHP lideri Özel'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP yönetimini DEM Parti üzerinden hedef alan eleştirisine "Canı sağ olsun" diyerek yanıt verdi.

"CANI SAĞ OLSUN"

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde halk buluşmasına katılan CHP lideri Özel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kendisine, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in İzmir'de söylediği "Atatürk'ün partisi bugün demleniyor." sözleri sorulan Özel, "Canı sağ olsun" yorumunu yaptı.

MERAL AKŞENER NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir'de partisinin bugünkü aday tanıtım toplantısında CHP yönetimine sert tepki gösterdi. CHP-DEM Parti arasındaki uzlaşı söylentilerine değinen Akşener, "Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar." ifadelerini kullandı.