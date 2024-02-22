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CHP lideri Özel'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun

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CHP lideri Özgür Özel, partisinin İstanbul Sultangazi'deki mitingi sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP yönetimini eleştiren "Atatürk'ün varisi olanlar bugün demleniyor." sözleriyle ilgili konuşan Özel, "Canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP yönetimini DEM Parti üzerinden hedef alan eleştirisine "Canı sağ olsun" diyerek yanıt verdi.

"CANI SAĞ OLSUN"

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde halk buluşmasına katılan CHP lideri Özel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kendisine, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in İzmir'de söylediği "Atatürk'ün partisi bugün demleniyor." sözleri sorulan Özel, "Canı sağ olsun" yorumunu yaptı.

CHP lideri Özel'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun

MERAL AKŞENER NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir'de partisinin bugünkü aday tanıtım toplantısında CHP yönetimine sert tepki gösterdi. CHP-DEM Parti arasındaki uzlaşı söylentilerine değinen Akşener, "Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

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Yorumlar (4)

Mldhat Caglar:

Saga laf edecegine sola satasiyor

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Tiriliçe Kraliçe:

Merak hanım gözden çıkarmış, CHP hala bir umut var birleşmek için umudunda..

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bekir yapici:

kardesim öyle olsaydi dem istanbulda akp´nin isine yarayacak sekilde kazanmasi imkansiz bir aday cikarmazdi dem ve ak parti aslinda caktirmadan bazi seylerde bilhassa dem birbirinin isini kolaylastirici degisken kararlar aliyor aciklamalar yapiyor

yanıt3
yanıt3
Bidüşün:

Doğru söze canısağolsun denir,

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yanıtYanıtla
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