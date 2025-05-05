CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı. Olayı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu (66), gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL: BİR KORUMA ZAFİYETİ GÖRMÜYORUM

Saldırının ardından bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, yaklaşık beş saat sürdü. Toplantıda saldırı ve saldırı sonrası yaşananlar ele alındı. Özel'in kurmaylarına yaptığı ilk değerlendirmede koruma zafiyeti iddialarına ilişkin olarak, "Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim" dediği öğrenildi.

"BİR ZAFİYET VARSA O EMNİYETİN ZAFİYETİ"

CHP kurmayları ise konuya ilişkin olarak yaptıkları değerlendirmede, "Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol. Koruma ekibinin ısrarla defalarca orayı kullanmak istemelerini bildirmelerine rağmen, oraya alınmaması akıllara başka bir sürü soru getiriyor. Aracın dışarıda olması, bu işlere açık hale gelmesi gibi faktörler saldırının organize olduğu izlenimini güçlendiriyor" dedi. Kaynaklar, CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu ve parti hukukçularının konuyu takip ettiğini ifade etti.

MİTİNGLER DEVAM EDECEK

Miting yapılan şehirlerde miting sırasında ve sonrasında araştırma yapıldığını söyleyen kurmaylar, araştırma sonuçlarının olumlu olduğunu, Mersin, Yozgat ve Konya mitingleri sonrasında bu kentlerde CHP'nin oy oranında önemli oranda artış görüldüğünü kaydetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, cumartesi günü ise Van'da miting yapacak. Parti kurmayları; Erzurum, Gümüşhane, Bayburt gibi illerde de miting yapmak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.