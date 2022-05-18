CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Yöneticisi görevden alındı - Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Yöneticisi görevden alındı
- Güncelleme:
Teknofest Uzay, Havacılık ve Teknoloji festivali öncesi kurucusu olduğu roket üretimi yapmakta olan şirkete sponsorluk için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Aykin, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Yöneticiliği görevinden alındı. Aykin görevden alınması sonrasında AK Parti üyeliğinden istifa etti.
Teknofest Festivali öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden üniversite öğrencisi Mehmet Aykin, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları yöneticiliği görevinden alındı.
KURDUKLARI ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ VERİP DESTEK İSTEDİLER
Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Aykin, mühendislik bölümünde okuyan 10 arkadaşı ile birlikte roket üreterek, SK Havacılık adlı şirketi kurdular. Ağustos ayında yapılacak olan Teknofest Uzay, Havacılık ve Teknoloji festivali öncesinde, şirketin tanıtımını yapabilmek için sponsorluk arayışına giren Aykin ve diğer yöneticiler, 15 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Şirket hakkında bilgi veren genç mühendisler, Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi.
KILIÇDAROĞLU ZİYARETİ SONRASI GÖREVDEN ALINDI
Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu ile toplu hâlde çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Aykin, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Yöneticiliği görevinden alındı. Sözcü'de yer alan habere göre görevden alınan Aykin, AK Parti üyeliğinden istifa etti.