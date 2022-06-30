CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram ile Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram ile Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulundu. AA / Fırat Taşdemir - Politika Politika Haberler

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