CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Paçacı'ya telefon: İstifanı ben talep etmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sözlerinin ardından İYİ Parti'deki görevinden istifa eden Cihan Paçacı'yla telefonda görüştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Paçacı'ya istifasının kendisi tarafından istenmediği mesajını verdiği belirtildi. Telefon görüşmesini CHP kaynakları da doğruladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına yönelik, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil" açıklamasıyla büyük tartışma yaratan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, düzenlediği basın açıklamasında bir gazeteciye verdiği demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu söylemiş ve görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

AKŞENER'İN KARARIYLA GÖREVDEN ALINDI

Paçacı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kararıyla görevden alındığı belirtilirken, partiden konuya ilişkin açıklama gelmiş, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cihan Paçacı'nın kendi iradesiyle görevden istifa ettiğini belirtmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAÇACI'YA TELEFON

Paçacı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Partili ismi telefonla aradığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Paçacı'ya canını sıkmaması gerektiğini söyleyerek, istifasının kendisi tarafından istenmediği mesajını verdiği aktarıldı.

CHP GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

CHP kaynakları da Kılıçdaroğlu'nun Paçacı ile görüştüğünü doğruladı. CHP'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde planlı olmayan bir görüşme gerçekleşti. Malumunuz Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Paçacı'nın tanışıklığı çok eski yıllara dayanıyor. Bu görüşme sırasında da Sayın Genel Başkanımız, Sayın Paçacı'ya siyasetin doğasında bu tür durumların olduğunu, üzülmemesi gerektiğini söyledi" ifadeleri yer aldı.