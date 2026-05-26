Haberler

CHP Aydın Milletvekili Yıldız: Genel merkezdeki olayların sorumlusu Özgür Özel'dir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, genel merkezde pazar günü yaşananlara ilişkin polislerin girişini milletvekilleri olarak engellediklerini ve sorumlunun Grup Başkanı Özgür Özel olduğunu söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Merkezi'nde pazar günü yaşananlara ilişkin, "Biz orada saat 15.00'e kadar polislerin girmesini engelledik. Arkadaşlar bizimle görüşseydi, o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Yıldız, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Yıldız, parti genel merkezinde pazar günü yaşananlara ilişkin, "Biliyorsunuz o gün milletvekilleriyle ve Parti Meclis üyeleri ile beraber genel merkezin önündeydik. Biz orada milletvekilleri olarak kendileri ile görüşmek istedik, içeri girmek istedik. Doğal olarak orası bizim genel merkezimiz, biz de milletvekiliyiz. Oraya gidip oradaki arkadaşlarımızla da görüşmek istemiştik. Sabah 08.00'de gittik, konuşmaya geldiğimizi söyledik. Ama üzülerek söylüyorum, ilk defa tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri genel merkeze alınmadı" diye konuştu.

'POLİSLERİN GİRİŞİNİ BİZ ENGELLEDİK'

Polis ekiplerinin sabah saatlerinde genel merkeze girmek istediğini kaydeden Yıldız, "Bizle ilgisi yok. İcra müdürü; yani kanun geldi oraya ve içeri girmek istedi. Biz orada saat 15.00'e kadar polislerin girmesini engelledik. Arkadaşlar bizimle görüşseydi o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. Yani 7-8 tane milletvekiliyle hiçbir ilgisi yok o işin. Çünkü kanun olarak icra müdürü geliyor orada içeri almıyorlar. İçeri almadıkları için de biz zaten 15.00'te geri çekildik. Böyle bir operasyon yapıldı. Tekrar ediyorum tarihte ilk defa milletvekilleri kendi genel merkezine giremedi arkadaşlar. Bizi içeri almadılar" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN- Batuhan DURNAOĞLU/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık

Süper Lig devinde kıyım: 11 ayrılık
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
İspanya'da göz dolduran Vedat Muriq'e dev talip

Beklenmedik sürpriz!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi