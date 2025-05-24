Köprüye İmamoğlu pankartı asan CHP'li vekiller hakkında inceleme başlatıldı

Köprüye İmamoğlu pankartı asan CHP'li vekiller hakkında inceleme başlatıldı
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CHP milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'FREE İMAMOĞLU' yazılı bir pankart astı. Pankart polis ekipleri tarafından indirilirken; pankartı asan CHP Milletvekilleri hakkında inceleme başlatıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'FREE İMAMOĞLU' pankartı asan CHP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir tarafından 'FREE İMAMOĞLU' yazılı pankart asıldı.

PANKART İNDİRİLDİ, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Pankart, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından indirildi. CHP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24.05.2025 günü Saat 19:40 sıralalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Girişinde , CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından, köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde 'FREE İMAMOĞLU' yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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