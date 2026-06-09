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CHP milletvekilleri grup toplantı salonunda

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CHP milletvekilleri, saat 13.30'da yapılacak grup toplantısı öncesinde sabah saatlerinden itibaren toplantı salonunda beklemeye başladı. Grup Başkanı Özgür Özel'e destek veren vekiller salonda yerini aldı.

CHP milletvekilleri sabah saatlerinden itibaren grup toplantı salonunda beklemeye başladılar.

CHP saat 13.30'da grup toplantısı yapacağından milletvekilleri sabah saatlerinden itibaren grup toplantı salonunda beklemeye başladılar. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri toplantı salonunda oturuyorlar. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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