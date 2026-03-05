CHP'li Karaoba, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili iddialarda bulundu

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık malzemesi satın alınması, kullanımı ve saklanmasına" yönelik bazı iddiaları dile getirdi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde satın alınan bazı sarf malzemelerinin hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmediğini, son kullanma tarihi geçen ilaç, stent ve balon kateterler ile kayıt dışı depolar bulunduğunu öne sürdü.

Hastaneye satın alınan ve depoya giren ürünler arasında uyumsuz stoklar olduğunu ileri süren Karaoba, stokta bulunmasına rağmen bazı sağlık malzemelerinin tekrar satın alındığını savundu.

Hastane deposunda bulunması gereken 1041 malzemenin ise eksik olduğunu söyleyen Karaoba, "Hastaya kullanıldı gösterilip acaba kullanılmadı mı? İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? Deponuzda 5 tane olması gerekirken bir tane var. 4 tanesi nereye gitti güzel kardeşim?" sorularını yöneltti.

CHP'li Karaoba, hastanedeki kamu zararının milyonlarca lirayı aştığını iddia etti.