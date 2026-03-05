Haberler

CHP'li Karaoba, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili iddialarda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık malzemeleriyle ilgili kayıtlardaki eksiklikler ve kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Hastanede eksik malzemeler ve kayıt dışı depolar bulunduğunu öne sürdü.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık malzemesi satın alınması, kullanımı ve saklanmasına" yönelik bazı iddiaları dile getirdi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde satın alınan bazı sarf malzemelerinin hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmediğini, son kullanma tarihi geçen ilaç, stent ve balon kateterler ile kayıt dışı depolar bulunduğunu öne sürdü.

Hastaneye satın alınan ve depoya giren ürünler arasında uyumsuz stoklar olduğunu ileri süren Karaoba, stokta bulunmasına rağmen bazı sağlık malzemelerinin tekrar satın alındığını savundu.

Hastane deposunda bulunması gereken 1041 malzemenin ise eksik olduğunu söyleyen Karaoba, "Hastaya kullanıldı gösterilip acaba kullanılmadı mı? İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? Deponuzda 5 tane olması gerekirken bir tane var. 4 tanesi nereye gitti güzel kardeşim?" sorularını yöneltti.

CHP'li Karaoba, hastanedeki kamu zararının milyonlarca lirayı aştığını iddia etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt