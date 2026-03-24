CHP'li Torun, orman alanlarının imara açıldığını iddia etti

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, orman alanlarının imara açılmasını eleştirerek, bu durumun Türkiye'nin dört bir yanında yaşandığını savundu. Torun, meclisteki basın toplantısında, AK Partiyi yeşil alanları israf etmekle suçladı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, orman alanlarının imara açıldığını iddia ederek, "Bir imar değişikliğiyle, bir yönetmelik düzenlemesiyle dün korunan alan dediğiniz orman bugün nitelikli kullanım alanı oluyor." dedi.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin orman, mera, kıyı, tarım arazisi gibi yeşil alanları ya sattığını ya da yerleşime açtığını savundu.

Türkiye'nin dört bir yanında aynı tablonun olduğunu ileri sürdü.

Torun, "Karadeniz'de dereler HES'lerle kurutuldu, Ege'de kıyılar 'turizm' adı altında betonla dolduruldu, zeytin ağaçları söküldü, atıldı. Marmara'da ormanlar sanayi ve konut baskısıyla nefessiz bırakıldı. İstanbul'da ise şehir artık büyümüyor, boğuluyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Beykoz'da 1 milyon metrekarelik bir ormanlık alanı imara açtığını iddia eden Torun, "Önce statüsünü değiştirdiler, sonra yapılaşmaya açtılar, ne için?" ifadesini kullandı.

Torun, ormanları betona çeviren anlayışa karşı olduklarını söyleyerek, buna son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir