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CHP'li Torun, barış için atılan her adımın arkasında olduklarını söyledi

CHP'li Torun, barış için atılan her adımın arkasında olduklarını söyledi
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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Biz barıştan ve uzlaşmadan yana tavrımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Biz barıştan ve uzlaşmadan yana tavrımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Barış için atılan her adımın sonuna kadar arkasındayız." dedi

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin her dönemde gündemi değiştirmek için belli konuları gündeme getirdiğini, bugün de aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimler ve belediyeler ile ilgili açıklamalarını aktaran Torun, "Erdoğan'ın gündemi yerel yönetimlerin sorunlarını çözmek değil. Erdoğan'ın amacı yine yapamayacağı düzenlemeler üzerinden gündem yaratarak popülist ifadelerle kamuoyunu oyalamaktır." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin Meclis'in gündemine getirilmediğini dile getiren Torun, "Biz barıştan ve uzlaşmadan yana tavrımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Barış için atılan her adımında sonuna kadar arkasındayız." dedi

Parlamentonun, her zaman ülkenin sorunlarının çözüldüğü yegane meşru alan olduğuna işaret eden Torun, "Ama Türkiye'nin en hassas sorununun, Meclis gündemine bugün getirilmemiş olmasının yarattığı meşruiyet sorunun belediyeler üzerinden çözülmeye çalışılması da abesle iştigaldir. Siz halk oyuyla seçilmiş belediyelere kayyum atayacaksınız, kayyumlar her türlü yolsuzluğa, israfa bulaşacak. Sonra Meclis iradesini bypass ederek barış süreci başlatacaksınız. Artık belediyelere kayyum atamayacağınız söylemiyle demokrasi kahramanı olacaksınız. Bunu anlamak da mümkün değil. Yok böyle yağma." ifadesini kullandı.

Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve Türkiye'nin artık hukukla buluşturulması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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