CHP'li Taşcıer: Turizm Emekçilerinin Dinlenme Hakkı İhlal Ediliyor

CHP'li Taşcıer: Turizm Emekçilerinin Dinlenme Hakkı İhlal Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin dinlenme hakkının fiilen yok edildiğini ve yapılan değişikliklerle 24 saatlik dinlenme süresinin kısıtlandığını belirtti. Taşcıer, 'Emek Kürsüsü' ile emekçilik sorunlarını kamuoyuna taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatillerinin fiilen yok edildiğini öne sürerek, "Haftada 6 gün çalışmadan sonra kazanılan 24 saatlik kesintisiz dinlenme hakkı, 'yazılı rıza' bahanesiyle 4 güne kadar ertelenebilir hale geldi." dedi.

Taşcıer, partisinin genel merkezinde turizm çalışanlarıyla sektörün sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Emeğin sesini gür biçimde duyurmak ve farklı iş kollarında yaşanan yapısal sorunları kamuoyuna taşımak için "Emek Kürsüsü"nü hayata geçirdiklerini belirten Taşcıer, "Emek Kürsüsü'nün temel hedefi, dayanışma kanallarını güçlendirmek, emeğin hakkını koruyacak demokratik mekanizmaları hayata geçirmek olacaktır." dedi.

Taşcıer, 7 günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat dinlenmenin işçinin kanuni hakkı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"14 Temmuz 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatili fiilen yok edildi. Haftada 6 gün çalışmadan sonra kazanılan 24 saatlik kesintisiz dinlenme hakkı, 'yazılı rıza' bahanesiyle 4 güne kadar ertelenebilir hale geldi. Pratikte mesaisiz 10 gün çalışma anlamına gelen bu düzenleme, dinlenme hakkına yönelmiş açık bir siyasal gasptır. İtirazımız da bu gaspadır."

Sendika temsilcileri ve turizm çalışanları da sektöre ilişkin sorunları dile getirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Bir dönem koca şehirde yapayalnızdı, şimdi bütün dünya tanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.