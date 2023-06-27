CHP'li Süllü: Suriyeliler ve vize krizi AB Uyum Komisyonu'nun öncelikli gündem konuları olmalı

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TBMM AB Uyum Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Suriyeliler, düzensiz göçmenler, vize krizi ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesi gibi konuların komisyonun öncelikli gündem konuları olması gerektiğini belirtti.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü TBMM AB Uyum Komisyonu'nda, "Türkiye'de Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmen sorunu konusunda komisyonumuzun üzerine düşeni yaparak, AB ile ilişkilerde bunu özellikle gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesi konusunda da komisyonumuzun inisiyatif alması gerektiğini ayrıca komisyonumuza sevk edilen yasaları da mutlaka gündeme alarak görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Jale Nur Süllü, vize krizi, Gümrük Birliği Anlaşması, Suriyeliler, düzensiz göçmenler ve yasa tekliflerinin komisyonun öncelikli gündem konuları olması çağrısında bulundu. Süllü, komisyonun ilk toplantısında şunları söyledi:

"VATANDAŞLARIMIZ VİZE SORUNU NEDENİYLE SIKINTILILAR"

"Bildiğiniz gibi şu anda son derece gündemde olan bir Schengen vize problemi var. Vatandaşlarımız bu vize sorunu nedeniyle son derece sıkıntılılar. Neredeyse artık vize ret oranları yüzde 50'lere ulaştı. Bizler de milletvekilleri olarak uzun süredir vize almak isteyenlerin randevu başvurularını aracılık etmekle uğraşır hale geldik.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SURİYELİLER KONUSUNDA KOMİSYON İNİSİYATİF ALMALI"

Ayrıca Türkiye'de Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmen sorunu konusunda da komisyonumuzun üzerine düşeni yaparak AB ile ilişkilerde bunu özellikle gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi Gümrük Birliği Anlaşması konusunda da çok uzun yıllardır revize edilmesi gereken noktalar var ve bu anlamda Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesi konusunda da komisyonumuzun inisiyatif alması gerektiğini, ayrıca komisyonumuza sevk edilen yasaları da mutlaka gündeme alarak görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum.

"AB UYUM SÜRECİNE KATKI SUNACAK ŞEKİLDE BUNLARIN GÜNDEME ALINMASI TALEBİMİZ OLACAK"

Çünkü tali komisyon olduğumuz için çok fazla gelmiyor gündeme yasa teklifleri dolayısıyla bu konuda da inisiyatif alıp özellikle AB uyum sürecine katkı sunacak şekilde bunların gündeme alınması talebimiz olacak ilerleyen süreçte. Umarım AB uyum sürecinde etkin rol alacak şekilde bizler üzerimize düşen görevi yerine getiririz."