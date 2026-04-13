CHP'li Suiçmez, Karadeniz'deki maden ihalelerinin iptal edilmesini istedi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz'deki maden ihalelerinin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Suiçmez, maden faaliyetlerinin durdurulmasını ve doğanın korunmasını talep etti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz'deki tüm maden ihalelerinin iptal edilmesi gerektiğini savunarak, "Su havzaları, ormanlar ve yaylalar madenciliğe kapatılsın." dedi.

Suiçmez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki madencilik faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu, eleştirilerini dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) son ihaleleriyle 67 ilde toplam 548 bin hektar alanın daha madenciliğe açıldığını söyleyen Suiçmez, "Bu alanlar, çoğunlukla siyasi bağlantılı şirketlere ve yabancı ortaklara verilmekte, çıkarılan madenler ham halde ihraç edilmekte, asıl kazanç birkaç holdingin cebine gitmekte, yıkımın faturası ise halka ve doğaya ödetilmektedir." dedi.

Suiçmez, Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyündeki tüm maden faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep etti.

Karadeniz'deki tüm maden ihalelerinin de iptal edilmesini isteyen Suiçmez, "Su havzaları, ormanlar ve yaylalar, madenciliğe kapatılsın. Siyasi bağlantılı şirketlerin hukuksuz girişimlerine ilişkin bağımsız soruşturma başlatılsın, vahşi madencilik politikası kökten değiştirilsin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor

Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

