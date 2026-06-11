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CHP'li Şimşek: Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder

CHP'li Şimşek: Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Yargıtay'daki mutlak butlan davası sonuçlanmadığı için ne mahalli seçim ne de kurultay seçimi yapılabileceğini belirtti. Parti Meclisi'nde 5 kişi kalsa bile hayatın devam edeceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, " Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalli seçim ne de kurultay seçimi yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, PM toplantısı öncesi genel merkezde basın mensuplarına açıklama yaptı. Şimşek, mutlak butlan davasının Yargıtay'da devam ettiğini belirterek, "Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalli seçim ne de kurultay seçimi yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar. Diğer taraftan Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararla arkadaşların disipline verilip ihraç edilemeyeceği söyleniyor. Orada da yanlışlık var. 63 B Tüzük 5'inci madde, burada amir hüküm açık. Meclis İç Tüzüğü Grup 74'üncü madde de diyor ki 'Parti üyeleri herhangi bir parti dışında iş ve eylemlerde bulunduğunda Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ve İl Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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