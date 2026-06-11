CHP'li Şimşek: 'Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder'

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) Üyesi Berhan Şimşek, "Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar" dedi.

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böylece Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) resmen düşmüş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa sürecin devam edeceğini belirtti. Mutlak butlan davasının Yargıtay'da devam ettiğini dile getiren Şimşek, "Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalli seçim ne de kurultay seçimi yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar. Diğer taraftan MYK'nın almış olduğu kararla arkadaşların disipline verilip ihraç edilemeyeceği söyleniyor. Orada da yanlışlık var. Meclis İç Tüzüğü Grup 74'de diyor ki 'Parti üyeleri herhangi bir parti dışında iş ve eylemlerde bulunduğunda Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ve İl Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı