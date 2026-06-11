Haberler

CHP'li Şimşek: "Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder"

CHP'li Şimşek: 'Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, 28 üyenin istifasıyla düşen PM için '5 kişi de kalsa hayat devam eder' dedi ve sürecin Yargıtay kararına kadar devam edeceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) Üyesi Berhan Şimşek, "Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar" dedi.

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böylece Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) resmen düşmüş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa sürecin devam edeceğini belirtti. Mutlak butlan davasının Yargıtay'da devam ettiğini dile getiren Şimşek, "Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalli seçim ne de kurultay seçimi yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar. Diğer taraftan MYK'nın almış olduğu kararla arkadaşların disipline verilip ihraç edilemeyeceği söyleniyor. Orada da yanlışlık var. Meclis İç Tüzüğü Grup 74'de diyor ki 'Parti üyeleri herhangi bir parti dışında iş ve eylemlerde bulunduğunda Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ve İl Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim

Sapık milyarderin dosyasından çıkan olay isim sessizliğini bozdu
Apartmanların gölgesinde hasat! Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor

Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor
200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem

Banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır

Erdoğan'dan sonra MSB de aynı ifadeyi kullandı: Cevabımız sert olur