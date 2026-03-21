Haberler

CHP'den "Nevruz resmi tatil ilan edilsin" teklifi

CHP'den 'Nevruz resmi tatil ilan edilsin' teklifi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini öngören bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini öneren bir kanun teklifi sundu.
  • Teklif, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını içeriyor.
  • Orta Doğu'daki pek çok ülkede 21 Mart resmi bayram olarak kutlanmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini önerdi.

"ASIRLARDIR SÜREN BU GELENEK, BERABERİNDE CİDDİ BİR KÜLTÜREL BİRİKİM SAĞLAMIŞTIR"

Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi: "Orta Doğu ve Mezopotamya bölgesinde yaşayan halklar, asırlardır mevsimsel dönüşün yaşandığı, doğanın yeniden uyandığı 21 Mart gününü törenlerle, şenliklerle kutlamaktadırlar. Asırlardır süren bu gelenek, beraberinde ciddi bir kültürel birikim sağlamıştır. Orta Doğu ve Mezopotamya halklarının Noruz/Newroz/Nevruz/Navruz, Nowruz, Naurız gibi isimlerle adlandırdığı bu bayram, 'yeni gün' anlamına gelmektedir. Sert kış ikliminin çetinleştirdiği yaşam koşullarından sıyrılıp bahara kavuşmak, halkların doğayla mücadeleden ortak başarıyla çıkışına işaret eder. Kış mevsimi boyunca sert doğa koşullarına karşı verilen mücadeleden başarıyla çıkıp bahara kavuşan halklar, onları bir araya getiren, buluşturan, barıştıran bir ritüel olan Newroz/Nevruz Bayramı'nı tarih boyunca kutlamaya devam etmişlerdir.

CHP'den 'Nevruz resmi tatil ilan edilsin' teklifi

"SİMGESEL OLARAK BÜYÜK ANLAM TAŞIMAKTADIR"

21 Mart günü, her türlü husumetin, sıkıntının, karamsarlığın bir kenara bırakıldığı, aydınlık bir gündür. Aynı zamanda bu gün, zalimlere karşı da bir tepki günüdür. Baharları kışa çeviren, insanları kanlı savaş iklimine sürükleyen diktatörlere karşı bir direniş günüdür Nevruz/Newroz.

Türkiye'de etnik aidiyet gözetmeksizin tüm halklar, 21 Mart'ı bir bayram olarak kabul etmektedir. Zira ülkemizde yaşayan halklar da tarih boyunca bu bayramı kutlayagelmişlerdir. Ne yazık ki yakın dönemli siyasal çatışma ortamında bu bayram günü hemen her seferinde yasa dönmüş, kutlamalar yasaklanmış, şenlikler kana bulanmıştır. Özellikle 1990'lı yıllarda ülkemiz, ilkbahara hep kanlı sahnelerle girmiştir. Orta Doğu'daki pek çok ülkede 21 Mart resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Ülkemizdeki tüm halkların bayram olarak kutladığı bu günün Türkiye'de de resmi bayram ilan edilmesi, simgesel olarak büyük anlam taşımaktadır. Toplumsal barış ve uzlaşı açısından da bu düzenleme önemli bir adım olacaktır."

Kaynak: ANKA / Umut Halavart
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Nevruz Türk'ün Bayramıdır tabii ki eklensin ..

Haber YorumlarıMuratklctr:

Her yer yangın yeri. Her kesimin gece gündüz çalışması üretmesi lazımken. Bunların derdine bak

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı
Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı

Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı