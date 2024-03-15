CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP'li başkanı eleştirdi: 5 yıllık kayıp var

Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, seçim çalışmaları kapsamında vatandaştan oy isterken itiraf gibi ifadeler kullandı. Tekin, 2019 yılında CHP'den Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'ı eleştirdi. Akay, "Seyhan'ın beş yıllık bir kaybı var. Bunu sizde biliyorsunuz biz de biliyoruz." ifadelerini kullandı. Akay yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmiş ve İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu.

Yerel seçimler öncesi siyasilerin dili sertleşirken atışmalar da devam ediyor. Rakip adaylar arasında birbirlerine karşı eleştiriler gündeme geliyor ancak durum bu defa biraz daha farklı. Adana'nın Seyhan ilçesinde CHP'nin Belediye Başkan adayı Oya Tekin, vatandaşa hitap ettiği sırada mevcut CHP'li başkan Akif Kemal Akay'a sert sözlerle yüklendi.

"SEYHAN'IN BEŞ YILLIK BİR KAYBI VAR"

Tekin, Seyhan Belediyesi'nin hizmet noktasında eksik kaldığını ifade ederek, "Seyhan'ın beş yıllık bir kaybı var. Bunu sizde biliyorsunuz biz de biliyoruz. Bu koordinasyon, dayanışma ve el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetlerden yoksun kaldı. Bunları biliyoruz. Bunlara bilerek söylüyorum, altını çiziyorum." dedi.

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'den aday olan ve başkan seçilen Akif Kemal Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti. Akay 31 Mart seçimlerinde İyi Parti'den Seyhan Belediye Başkan Adayı oldu.

"İSTENMEDİĞİN YERDE GÖRÜNME"

5 yıl süreyle CHP'den Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı yapan Akif Kemal Akay, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından şu paylaşım ile duyurmuştu:

Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Seyhan'a ve Adana'ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. "İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!"