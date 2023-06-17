CHP'li Şevkin'den Bahçeli'nin il yapılması önerisine tepki

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 ilçenin il yapılması önerisiyle ilgili 'İlçelerin il yapılması elbette önemli ama kangren haline dönmüş bu Büyükşehir Yasası'nın bir an önce toplumun tamamına hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Popülist yaklaşımlarla seçime tam 9 ay kala bunun ortaya atılması hiç samimi davranış değildir. Eğer yapacaksak bu illeri, öncelikle buradaki bütün sorunları çözelim, Büyükşehir Yasası'nı sağlıklı şekilde çıkaralım' dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 ilçenin il yapılması önerisiyle ilgili "İlçelerin il yapılması elbette önemli ama kangren haline dönmüş bu Büyükşehir Yasası'nın bir an önce toplumun tamamına hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Popülist yaklaşımlarla seçime tam 9 ay kala bunun ortaya atılması hiç samimi davranış değildir. Eğer yapacaksak bu illeri, öncelikle buradaki bütün sorunları çözelim, Büyükşehir Yasası'nı sağlıklı şekilde çıkaralım" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi üzerine AKP'nin 19 ilçenin il yapılmasına ilişkin çalışma başlatmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Şevkin, şunları kaydetti:

"2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile 30 büyük ilimiz, büyükşehir statüsüne kavuştu. Bir gecede o köyler mahalleye dönüştü. Yani lüks herhangi bir semtteki, mahallemizdeki emlak vergisi ile gariban bir köyümüzdeki emlak vergisi aynı statüde görülerek, mahalle statüsüne kavuşturulan bu köyler ne yazık ki hem üretimden hem de birtakım ayrıcalıklarından mahrum kaldı. Yine pek çok ilde Köy Hizmetleri kapatıldığı için kırsala hizmetin ulaşmasında zorluk ve güçlükler yaşandı. İller Bankası'nın özellikle yandaş büyükşehirleri koruyup, diğerlerine yeteri kadar hem yabancı hem de normal hizmetle ilgili kredileri vermemesiyle, hizmet aksamaları yaşandı bu kırsal kesimlere.

İlçelerin il yapılması elbette önemli ama kangren haline dönmüş bu büyükşehir yasasının bir an önce toplumun tamamına hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Kırsal köylerimizin üretime yeniden kavuşturulması gerekmektedir. Popülist yaklaşımlarla seçime tam 9 ay kala bunun ortaya atılması hiç samimi davranış değildir. Eğer yapacaksak bu illeri, öncelikle buradaki bütün sorunları çözelim, Büyükşehir Yasasını sağlıklı şekilde çıkaralım."